Supermodel Eva Herzigová ist jetzt ein digitaler MetaHuman

Eva Herzigová ist das erste Supermodel, das es jetzt auch als digitalen MetaHuman gibt. Diese digitale Kopie von ihr kann somit in Virtual- und Mixed-Reality-Welten zum Einsatz kommen – etwa, um Mode verschiedener Marken online zu präsentieren.

Damit auch ihr spezieller Laufstil auf dem Laufsteg so realistisch wie möglich nachgebildet werden konnte, hat das Model an einem Motion-Capture-Shooting teilgenommen. Dabei wurden ihre Bewegungen erfasst und anschließend anhand digitaler Modelle nachgebildet. Mit dem sogenannten Vicon-System wurden auch ihre Mimiken digitalisiert.

Per Knopfdruck änderbar

Für das Supermodel fühlt sich die „Geburt“ ihres MetaHuman, wie ein „mütterliches Erlebnis“ an. „Meine Haut und meine Knochen, die Art, wie ich mich bewege, die Stirn runzele, lächele: Und gleichzeitig kann alles per Knopfdruck oder durch Ziehen der Maus verändert werden, mein Aussehen, der Hintergrund, das Alter“, so Herzigová.

Zwar wurden bereits mehrere Models virtuell kreiert, Herzigová ist aber das erste Supermodel, das als hochrealistischer 3D-Avatar erzeugt wurde. Der NBA-Star Luka Dončić hat etwa im September 2022 seinen einen MetaHuman vorgestellt.