Avatare in Zuckerbergs Metaversum bekommen Beine

Bisher schwebten die Avatare in Metas virtueller Welt Horizon Worlds als Torsos durch das Geschehen. Nun sollen sie auch Beine bekommen, kündigte Unternehmenschef Mark Zuckerberg am Dienstag zum Auftakt der Entwicklerkonferenz Connect an. "Avatare werden für die Art und Weise, wie wir uns in Zukunft ausdrücken, von zentraler Bedeutung sein", sagte der Meta-Chef.

Beine seien das am häufigsten nachgefragte Feature bei der Weiterentwicklung des Metaversums des Unternehmens gewesen. Beine seien schwierig, meinte Zuckerberg. Um ableiten zu können, wo sie sein müssten, habe man eigens ein KI-Modell entwickelt.