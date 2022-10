Mark Zuckerberg stellt neue VR-Brille Meta Quest Pro vor

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat im Rahmen der Meta Connect 2022 am Dienstagabend das neue VR-Headset Meta Quest Pro vorgestellt. Die VR- und Mixed-Reality-Brille ermöglicht es Nutzer*innen nicht nur eine rein virtuelle Welt zu besuchen, sondern auch virtuelle Objekte in die reale Welt bringen.

Laut Zuckerberg ist es das erste in einer Reihe von neuen High-End-Geräten, welche die Möglichkeiten der virtuellen Realität erweitern sollen. "Es nimmt das, was die Leute an Meta Quest 2 lieben, und fügt eine Vielzahl neuer Technologien hinzu, die ihnen helfen, mehr im Metaversum zu tun", sagt er.

Das Gerät verfügt über 2 GB RAM, 256 GB Speicher und 10 hochauflösende Sensoren. Sie zählt 37 Prozent mehr Pixel pro Zoll als die Meta Quest 2. Zudem bietet das neue High-End-Gerät um 75 Prozent mehr Kontrast.

Natürliche Gesichtsausdrücke im virtuellen Raum

Integriert sind hochauflösende RGB-Kameras, die ein schärferes Bild in Farbe erzeugen. Sie erlaubt Nutzer*innen unterschiedliche Anwendungen, etwa Gaming, das Abspielen von Videos oder das Teilnehmen an Meetings.