Mark Zuckerberg gibt Neujahrsvorsätze auf

In den vergangenen Jahren hat sich Mark Zuckerberg jeweils eine "yearly challenge" verordnet - Projekte zur persönlichen Weiterentwicklung, wie etwa die Sprache Mandarin lernen, einen Heimassistenten mit künstlicher Intelligenz programmieren oder Menschen in allen Staaten der USA kennenlernen. Manche Projekte, etwa nur noch eigenhändig geschlachtete Tiere zu essen, riefen in der Vergangenheit irritierte Reaktionen hervor, andere, etwa das fehlgeleitete Facebook zu reparieren, wurden milde belächelt. Nun ist jedoch Schluss damit, kündigt Zuckerberg in einem Facebook-Posting an.

Max in der Highschool

"In diesem Jahrzehnt werde ich einen längerfristigeren Fokus festlegen. Anstatt mir Jahr für Jahr Aufgaben zu stellen, habe ich probiert, darüber nachzudenken, wie die Welt und mein Leben 2030 hoffentlich aussehen werden", schreibt Zuckerberg. Facebook sei von einer Webseite zu einem vielfältig agierenden Technologiekonzern gewachsen und privat wolle er sich mehr seiner Familie widmen. 2030 werde seine Tochter Max immerhin in die Highschool gehen und medizinische Fortschritte werden die Lebenserwartung der Menschen um weitere 2,5 Jahre erhöht haben, ist Zuckerberg überzeugt.