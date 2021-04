Facebook-Daten von Millionen Österreichern und Deutschen im Netz

In einem einfach zugänglichen Hackerforum sind am Samstag die Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzer*innen aufgetaucht, darunter Telefonnummern, Name, Geburtsdatum, Wohnort, Beziehungsstatus und teilweise auch E-Mail-Adressen. Das berichtete der Technologie-Chef Alon Gal der Sicherheitsfirma Hudson Rock auf Twitter. Den Screenshots zufolge sind auch über 1,2 Mio. Österreicher*inner und über 6 Mio Deutsche betroffen. Gal kritisierte Facebook für die "absolute Nachlässigkeit".

Schon 2019 entwendet

Die Daten dürften nicht neu sein, sondern aus einem Leak stammen, der bereits vor 2019 passierte. Schon damals waren Telefonnummern von Hunderten Millionen Nutzern im Netz aufgetaucht, nachdem eine Funktion zur Freundessuche für den Datenabgriff missbraucht worden war. Die Telefonnummern waren zwar nicht offen sichtbar, konnten jedoch über automatisierte Anfragen - sogenanntes „Scraping“ - in großem Stil abgerufen werden.