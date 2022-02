So nennt Mark Zuckerberg jetzt seine Mitarbeiter

Mark Zuckerberg, der Chef von Meta bzw. Facebook, hat in einem Posting umfangreich dargestellt, wie er die Mission seines Unternehmens versteht. Abgesehen von sehr vielen Buzzwords wie “Werten”, “Verantwortung” oder “globaler Gemeinschaft”, sticht besonders ein Detail aus dem Posting hervor. So soll das Motto des Unternehmens bzw. die Prioritäten künftig sein: “"Meta, Metamates, Me”.

Zuckerberg bezeichnet seine Mitarbeiter also als Metamates. Lustig dürfte es nicht gemeint sein. So soll Zuckerberg in dem entsprechenden Meeting das ohne mit der Wimper zu zucken angekündigt haben. Erklärt habe er es mit einer Metapher über Schiffe und ihre Besatzung. Abgesehen davon kündigte er noch einige Änderungen in der Firmenphilosophie an. An die Stelle von “move fast” tritt etwa “move fast together”.