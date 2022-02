Meta droht, sich aus Europa zurückzuziehen

Wenn Datenübertragung in die USA verhindert werde, könnte man Facebook und Instagram in Europa gänzlich abdrehen.

Facebook-Mutterkonzern Meta hat einen neuen Jahresbericht an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelt, der brisante Passagen enthält. In dem Bericht wird laut Mashable u.a. aufgezeigt, welche Rechtsstreits Facebook zur Zeit in Europa auszufechten hat und was die negativsten Konsequenzen daraus sein könnten. Werde es Meta unmöglich gemacht, Daten zwischen Ländern und Regionen zu übertragen, oder werde das gezielte Ausspielen von Werbung verhindert, so werde Meta in Zukunft wahrscheinlich eine Reihe seiner Dienste nicht mehr anbieten können, darunter Facebook und Instagram.

Problem mit europäischem Datenschutz

Wie IT Wire berichtet, ist das Grundproblem für Meta in Europa die so genannte Schrems II Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat dabei durchgesetzt, dass das US-Gesetz "Privacy Shield" keine ausreichend gute Basis darstelle, um persönliche Daten von Europäer*innen zu schützen. Mit der Datenschutzgrundverordnung seien persönliche Daten in Europa wesentlich besser geschützt.