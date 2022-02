Facebook verliert erstmals Nutzer, Aktie stürzt spektakulär ab

Facebook hat ein Tiktok-Problem: Das weltgrößte Online-Netzwerk hat im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer*innen dazugewonnen. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank sogar binnen 3 Monaten um rund eine Million.

Bei monatlicher Aktivität gab es ein für Facebook-Verhältnisse mageres Plus von 2 Millionen. Zusammen mit der Enttäuschung über die Umsatzprognose für das laufende Quartal trieben die Zahlen Anleger*innen in die Flucht: Die Aktie des Dachkonzerns Meta verlor in einem spektakulären Kurssturz im nachbörslichen Handel am Mittwoch fast 23 Prozent.