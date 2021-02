Facebook bettelt iPhone-User um Datenweitergabe an

Apple vs. Facebook: Das soziale Netzwerk will iPhone-Nutzer proaktiv darum bitten, Daten sammeln zu dürfen.

Der Streit um mehr Privatsphäre auf dem iPhone spitzt sich weiter zu. Vergangene Woche hatte Apple angekündigt, Nutzern künftig die Möglichkeit zu geben, zu bestimmen, welche Apps sie tracken dürfen und welche nicht.

Facebook gefällt diese Praxis selbstverständlich ganz und gar nicht und sieht sein Geschäftsmodell gefährdet. Deshalb möchte das soziale Netzwerk aus dem Silicon Valley jetzt vorab Schritte setzen, bevor Apple diesen neuen Mechanismus in einem Update von iOS einsetzt.

Bildschirmfüllender Hinweis

Facebook will in einer eigenen Meldung an Nutzer auf Apple-Geräten appellieren, dem Online-Netzwerk das Sammeln ihrer Daten über verschiedene Apps und Webdienste hinweg zu erlauben. Dafür werden sie einen bildschirmfüllenden Informationshinweis zu sehen bekommen, wie das Online-Netzwerk am Montag ankündigte. Nutzer sollen damit gelockt werden, dass sie bessere, personalisierte Werbung zu sehen bekommen, wenn sie Facebook das Tracking erlauben.

Facebook befürchtet, dass viele Apple-Nutzer die Zustimmung verweigern werden, wenn sie die "Do Not Track"-Möglichkeit von Apple angezeigt bekommen.