Motion-Capture-Anzüge aus Avatar unterstützen Bewegungstherapie

Dort sorgen sie dafür, die blauen Aliens auf die Leinwand zu bringen. Sie ermöglichen es, die Bewegungen und Mimik von Schauspieler*innen aufzunehmen. Forscher*innen des Imperial College London und des UCL kombinierten das für ihre Studie mit künstlicher Intelligenz . So konnten sie die Effizienz von Behandlungen und Forschung an Krankheiten steigern, berichtet die BBC .

Die Mediziner*innen können genaue Bewegungsmuster aufzeichnen und so verschiedene Stufen der Bewegungseinschränkung definieren. So lassen sich Vorhersagen über die weitere Entwicklung der Patient*innen machen. Erprobt wurde das in einer klinischen Studie mit Proband*innen, die 2 seltene Krankheiten haben: Friedreich-Ataxie (Erkrankung des zentralen Nervensystems) und Muskeldystrophie Duchenne (DMD).

Suche nach Heilmittel

Mit der neuen Methode konnten schneller objektivere und genauere Daten über die Entwicklung der Patient*innen gesammelt werden. Beide Krankheiten sind derzeit unheilbar und führen langfristig dazu, dass die Erkrankten paralysiert sind.

Die Forscher*innen hoffen, dass die neue Methode dabei hilft, ein Heilmittel zu finden. Zudem ist die Analyse weniger invasiv. So kann z.B. mithilfe der KI die Menge des für Friedreich-Ataxie verantwortlichen Proteins bei Patient*innen ohne Blutabnahme berechnet werden.