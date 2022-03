Wie Gehirn-Computer-Schnittstellen Schlaganfallpatienten helfen

Neben einer klassischen Physio- oder Ergotherapie verspricht die innovative computerbasierte Behandlung namens „ recoveriX “ deutliche Verbesserungen der motorischen Leistungsfähigkeit – auch bei gelähmten Patient*innen. Es handelt sich um eine Hand- und Fußtherapie, die per Brain-Computer-Interface (BCI) – also einer Gehirn-Computer-Schnittstelle – die Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn verändert, wie der Forscher Christoph Guger, Gründer des Technologieunternehmens g.tec der futurezone erklärt. „Wir trainieren die Neuroplastizität.“

Während sich ein Drittel der Patient*innen zwar wieder vollständig von einem Schlaganfall erholt, leidet ein weiteres Drittel hingegen dauerhaft an den Folgeschäden. Neben Bewegungseinschränkungen von Händen, Armen und Beinen können einige Patienten auch halbseitig gelähmt bleiben.

Das Sehvermögen ist eingeschränkt, das Artikulieren fällt schwer und ein Arm fühlt sich taub an – die Vorboten für einen Schlaganfall können unterschiedlich ausfallen. Erleidet eine Person einen Schlaganfall, ist ihre linke oder rechte Gehirnhälfte beeinträchtigt, sodass sie die entsprechende Körperhälfte nicht mehr kontrollieren kann.

Unter anderem sei es laut Christoph Guger wesentlich, die Spastik – eine krankhaft starke Muskelspannung – zu lösen, damit das Gehirn Hand und Fuß wieder besser ansteuern kann. Klinische Studien haben gezeigt, dass die computerbasierte Behandlung nicht nur zu einer Verminderung, sondern sogar zu einer Beseitigung von Spastik, aber auch von Schmerzen und Tremor (zitternde Bewegungen) in Händen und Füßen führen kann. Generell werden nach 25 Sitzungen auch die Hand- und Fußfunktionen signifikant verbessert.

Bei dieser Therapie leitet ein auf dem Computerbildschirm angezeigter Avatar den Patienten an, sich eine Hand- oder Fußbewegung vorzustellen. „Der Patient stellt sich diese Bewegung vor und das BCI erkennt im Gehirn diesen kognitiven Vorgang", illustriert Sarah Breinbauer . Daraufhin werde in Echtzeit eine Elektrostimulation des Muskels der linken beziehungsweise rechten Hand oder des Fußes ausgelöst – die Extremität bewegt sich.

Die Therapie vereint dabei drei Standardtherapien für Schlaganfallpatient*innen in eine: die Spiegelneurontherapie, die funktionelle Elektrodenstimulation und motorische Vorstellungen. Gleichzeitig wird die Motorik mit kognitiven Prozessen gekoppelt – trainiert werden also nicht nur die Grob- und Feinmotorik, sondern auch Gedächtnis und Konzentration.

Zu welchem Zeitpunkt die Therapie gestartet wird, sei unwesentlich. Guger zufolge könne sie in der akuten Phase, also direkt nach dem Schlaganfall im Krankenhaus, danach im Reha-Zentrum oder auch später zur Anwendung kommen. „Das Gute ist, dass die Therapie auch 10, 20 oder 30 Jahre nach dem Schlaganfall Verbesserungen bringt. Man versäumt also nichts“, sagt er.

Genauigkeit messen

Im Schnitt hatten die Studienteilnehmer*innen 3,8 Jahre davor einen Schlaganfall. Eine Verbesserung sei bei fast allen feststellbar. Lediglich bei zwei Patienten war dies laut Breinbauer nicht der Fall. Einer der beiden erlitt während der zwei Monate, in denen die Therapie nicht stattfand, einen zweiten Schlaganfall – der andere Patient nahm hingegen nicht aktiv an der Behandlung teil.

„Das System erlaubt uns zu messen, ob der Patient die Therapie richtig durchführt. Wir erhalten einen Genauigkeitswert von null bis 100 Prozent. Erreicht ein Patient mehr als 80 Prozent, wissen wir, dass er sich mehr verbessern wird als jemand, der unter 80 Prozent bleibt“, sagt Breinbauer. Beläuft sich die Genauigkeit auf unter 62 Prozent, sei hingegen ersichtlich, dass der oder die Patient*in nicht aktiv an der Therapie teilnimmt. In diesem Fall würden Patient*innen ein entsprechendes Coaching erhalten.