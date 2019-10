Musk sagt er hat kaum Geld, spendet aber eine Million für Bäume

Elon Musk hat dem YouTuber Jimmy „MrBeast“ Donaldson eine Million Dollar für das Pflanzen von Bäumen gespendet. Der hat eine Team Trees-Kampagne gestartet, mit der er 20 Millionen Dollar von anderen Prominenten einsammeln will, um gegen den Klimawandel anzukämpfen. Die Kampagne ist eine Partnerschaft mit der gemeinnützigen Naturschutz- und Bildungsorganisation Arbor Day Foundation. Fast acht Millionen Dollar wurden bereits eingesammelt. Musk führt jetzt die Tabelle mit den großzügigsten Spendern an.

In Folge hat der Milliardär bekannt gegeben, dass er auch nach der Wasserkrise in Flint in Michigan/ USA Schulen mit UV-Wasserfilter für sauberes Wasser ausstatten werde. futurezone hat berichtet.