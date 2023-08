Zieht Musk den Schwanz ein? “Brauche Operation vor dem Kampf”

Das mit großer Spannung erwartete Käfig-Kampfmatch zwischen den Tech-Milliardären Elon Musk und Mark Zuckerberg wird möglicherweise nicht so bald stattfinden können. Musk kündigte auf X (ehemals Twitter) an, ein exaktes Datum für den Kampf sei noch in Schwebe.

Er selbst werde sich am heutigen 8. August einer Magnetresonanzuntersuchung (MR) unterziehen. Im Fokus stehe dabei sein Nacken und oberer Rücken.

➤ Mehr lesen: Musk vs. Zuckerberg könnte "größter Kampf der Geschichte" werden