Elon Musk zu Zuckerberg-Kampf: "Ich wiege 300 Pfund"

Ganz einverstanden war der Tesla-Chef mit seinen Angaben jedoch nicht. So entgegnete er, “ ich wiege mindestens 300 Pfund ”. In dem Tweet war von 187 Pfund die Rede.

Im Mixed-Martial-Arts würde das Gewicht von 300 Pfund der "Super Heavyweight"-Klasse entsprechen, die gewichtsmäßig nach oben hin unbeschränkt ist. Zuckerberg wäre mit seinen 155 Pfund (sofern diese Info korrekt ist), in der "Lightweight"-Klasse . Trotz des Namens ist das in der UFC , der bekannteste MMA-Verband, die 5-schwerste Klasse.

In einem anderen Reply schreibt Musk auch, dass er einen kurzen Kampf wohl gewinnen würde, bei einer längeren Dauer aber die bessere Kondition von Zuckerberg den Ausschlag geben würde.

26. August als Datum?

Obwohl es wohl berechtigte Zweifel gibt, dass die Unternehmer tatsächlich in den Ring steigen werden, geistert mittlerweile sogar ein Datum für den Kampf herum. Auf Threads schrieb Zuckerberg in der Nacht auf Montag etwa, dass er den 26. August vorgeschlagen hätte, Musk darauf aber nicht eingegangen sei. “I’m not holding my breath”, schrieb Zuckerberg, was übersetzt bedeutet, dass er nicht wirklich mit einer Austragung an diesem Tag rechne.

Offen ist auch noch, wo das Event gegebenenfalls stattfinden könnte. Kolportiert wurden unter anderem das UFC-Octagon in Las Vegas oder das Kolosseum in Rom.