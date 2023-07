Vor Kampf mit Elon Musk: Zuckerberg erringt blauen Gürtel in Jiu Jitsu

Die Posse zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk ist an Absurdität kaum mehr zu überbieten. Die beiden Milliardäre liefern sich seit Wochen einen Schlagabtausch in ihren jeweiligen sozialen Netzwerken. Der Konflikt hat sich soweit hochgeschaukelt, dass Zuckerberg und Musk ankündigten, einen Käfigkampf veranstalten zu wollen, in dem sie ihre Kräfte miteinander messen.

Bereits bevor Musk ihn zum Kampf herausforderte, interessierte sich Zuckerberg für professionelle Kämpfe. Im September teilte der Meta-CEO ein Video, in dem er sich mit dem Kampfsport-Profi Khai Wu einen Schlagabtausch liefert. Aljamain Sterling, ein weiterer Profi-Kämpfer, scherzte in den Kommentaren, dass Zuckerberg vielleicht bald sein Kampf-Debüt geben könnte.

Käfigkampf bekommt immer mehr Gewicht

Das Verhältnis zwischen Zuckerberg und Musk ist seit längerem angespannt. Die beiden Milliardäre sticheln seit Jahren gegeneinander. Dabei ging es unter anderem um Meinungsverschiedenheiten bei Künstlicher Intelligenz oder Parteispenden.

Der Start von Metas Twitter-Konkurrent Threads lässt die Wogen nun erneut hochgehen. Musk hat Zuckerberg kürzlich sogar mit einer Klage gedroht. Der Twitter-Eigentümer wirft Meta vor, es habe ehemalige Twitter-Angestellte angeheuert, um Daten von seinem Unternehmen zu stehlen.

Die beiden könnten auch bald in einen Rechtsstreit verwickelt sein, weil Twitter seinen Namen und sein Logo in X geändert hat. Ein ähnliches Logo ließ sich Meta in der Vergangenheit in den USA schützen. Ein Käfigkampf zwischen den beiden Tech-CEOs hätte angesichts dieser Entwicklungen somit deutlich mehr Gewicht als noch vor einigen Monaten.

