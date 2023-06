Mark Zuckerberg und Elon Musk wollen sich in Käfigmatch prügeln

22.06.2023

Die beiden Milliardäre sind drauf und dran sich zu einem Kampf zu verabreden. Wer hat die besseren Chancen?

Das Verhältnis zwischen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Tesla-Chef und Twitter-Besitzer Elon Musk ist seit längerem angespannt. Die beiden Milliardäre sticheln seit Jahren gegeneinander. Dabei ging es unter anderem um künstliche Intelligenz oder Parteispenden. Jüngster Zankapfel ist ein von Meta/Facebook geplanter Twitter-Konkurrent. Und der könnte dafür sorgen, dass sich Musk und Zuckerberg im wörtlichen Sinn in die Haare geraten, berichtet The Verge. Den Ausgang nahm der jüngste Konflikt mit einem Tweet Musks. Er sei sich sicher, dass es die Erde kaum erwarten könne, unter Zucks Herrschaft zu stehen und keine andere Option zu haben, trollte Musk den vermeintlichen Konkurrenten auf Twitter.

Ein Nutzer mahnte Musk, wohl nicht ganz ernst gemeint, sich vor Zuckerberg in Acht zu nehmen. Denn der hatte die Kampfsportart Jiu Jitsu für sich entdeckt und bereits Siege errungen. ➤ Mehr lesen: Mark Zuckerberg ist jetzt Jiu-Jitsu-Kämpfer Musk zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt und meinte, er sei für einen Käfigkampf bereit, wenn auch Zuckerberg es sei. Zusatz: "lol"

Zuckerberg ließ sich zwar nicht dazu herab, auf Twitter zu antworten, postete aber auf Instagram die Aufforderung an Musk, ihm doch den Ort des Kampfes zukommen zu lassen: "Send me location". Wenn es nach Musk geht, soll der Kampf in Las Vegas stattfinden.

Wie stehen die Chancen? Es deutet also viel darauf hin, dass Musk und Zuckerberg sich bald im Käfig prügeln werden. Wie aber stehen die Chancen? Rein von der körperlichen Größe ist der 51-jährige Musk wohl im Vorteil. Vom Alter und der Fitness dürfte der 39-jährige Zuckerberg die besseren Karten haben. Außerdem trainiert er Mixed Martial Arts (MMA). Diese Kampfsportart wird üblicherweise in Ringen mit Käfiggitter ausgeübt - daher kommt der Name Cage Match bzw. Käfigkampf.

Der prüstete sich zuletzt auch damit die sogenannte Murph Challenge, die aus 2 Laufstrecken von jeweils 1,6 Kilometern sowie 200 Klimmzügen und 200 Liegestützen besteht, in unter 40 Minuten geschafft zu haben. Auch die Jiu-Jitsu-Erfahrung spricht für Zuckerberg.