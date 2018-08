Nach Shitstorm über Wiener Linien: Schwarzes "Döner-Schaf" isst nun Käsekrainer

Online-Abstimmung endet

Die Online-Abstimmung, welche Speisen in der U6 verboten werden sollen, endet am Sonntag. Im Laufe der kommenden Woche, wollen die Wiener Linien dann das Ergebnis präsentieren. Das Interesse an der Umfrage sei sehr hoch, sagte eine Wiener-Linien-Sprecherin: "Wir bewegen uns im hohen fünfstelligen Bereich."

Das Speisenverbot in der U6 tritt mit 1. September in Kraft. Gestraft wird zumindest in der ersten Phase aber nicht.