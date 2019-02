Nachbarn treten Tür ein, weil Alexa laut Musik abgespielt hat

Besorgte Nachbarn ließen die Tür einer Hamburger Wohnung aufbrechen, weil aus dieser über mehrere Stunden lang laute Musik zu hören war. Das Musiksystem wurde von Amazons Sprachassistent Alexa gesteuert, die offenbar versehentlich die Wiedergabe startete, obwohl niemand zuhause war. Das berichtet die Hamburger Boulevard-Zeitung Express in ihrer Online-Ausgabe.

Laut dem Bericht traf die Polizei an einem Sonntagmorgen bei der Wohnung ein, nachdem Nachbarn das untypische Verhalten gemeldet hatten. Trotz mehrerer Versuche, über eine Leiter in die Wohnung hineinzuschauen, entschloss man sich für das Aufbrechen der Türe. Dadurch seien Nico Hartmann, dem Besitzer der Wohnung, Schäden in der Höhe von 3500 Euro entstanden, da die komplette Tür getauscht werden musste. Kosten, die er nun an Amazon weiterreichen möchte.