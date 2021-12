Airbus A330 musste Spionageflugzeug ausweichen

Der Vorfall ereignete sich am Freitag. Die A330-300 der Aeroflot war von Tel Aviv Richtung Moskau unterwegs, mit 142 Menschen an Bord. Über dem Schwarzen Meer kam es dann zu dem Zwischenfall. Die A330 leitete einen schnellen Sinkflug ein, um einer CL600 Artemis der NATO auszuweichen.

Laut Behörden in Moskau kam es zu einem Zwischenfall im Luftverkehr. Eine Maschine von Aeroflot musste dabei einem Spionage-Flugzeug der NATO ausweichen, berichtet Simple Flying .

Die Flughöhe wurde von 11.000 auf 9.500 Meter reduziert. Laut den russischen Behörden war an einem Punkt weniger als 20 Meter Höhenabstand zwischen den 2 Maschinen. 15 Minuten nach dem Sinkflug war die A330 wieder auf ihrer Reisehöhe.

© US Army

Eine CL600 Artemis der US Army

Politische Spannungen

Das russische Außenministerium kritisiert den Vorfall. Die USA würden mit den zunehmenden NATO-Flügen nahe der russischen Grenze Unfälle mit zivilen Luftfahrzeugen riskieren.

Dass die NATO-Flüge zunehmen, liegt an den aktuellen, politischen Spannungen in der Gegend. Aufgrund von Truppenbewegungen befürchten die USA, dass Russland die Ukraine angreifen wird. Laut Russland handle es sich dabei nur um Militärmanöver und man sei selbst in Sorge, dass die Ukraine einen Angriff auf Russland plane.