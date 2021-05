Flugzeug kollidiert in der Luft, landet mit Loch in der Kabine

Im US-Bundesstaat Colorade hat sich am Mittwoch ein spektakulärer Zusammenstoß zweier Flugzeuge in der Luft ereignet. Zwei Kleinflugzeuge wollten im Cherry Creek State Park bei Denver auf parallelen Landebahnen landen. Da das eine Flugzeug bei der Anflugskurve zu weit ausholte, rammte es das andere in der Luft und schlug diesem ein veritables Loch in die Kabine. Wie durch ein Wunder konnten beide Piloten landen und blieben unverletzt.

Flugzeug-Kollision in Video dokumentiert

Bilder und Videos zeigen das grüne Turbopropflugzeug Metroliner mit dem riesigen Loch in der Mitte der Kabine. Dass es ohne auseinanderzubrechen von der zweiköpfigen Pilotencrew sicher gelandet werden konnte, gilt als ein Wunder. Die Kabine war offenbar ohne Passagiere, da das Flugzeug nur zum Gütertransport unterwegs war. Die kleine Cirrus-Maschine, die den Zusammenstoß verursacht hatte, konnte ihren eigenen Absturz mit einem Fallschirm abbremsen. Ein Video zeigt, wie sie zu Boden taumelt. Auch der Pilot der Cirrus blieb unverletzt.