Neil Young: “Haut ab, bevor Spotify eure Seele frisst”

Neil Young ist bekanntlich nicht gut auf Spotify zu sprechen. Nachdem er seine Songs von dem Streamingdienst entfernen ließ, weil über Joe Rogans Podcast Missinformationen über Corona-Imfpungen verbreitet wurden, ruft er nun in einem offenen Brief Mitarbeiter*innen des in Kritik geratenen Unternehmens dazu auf, dieses zu verlassen. „Haut ab, bevor Spotify eure Seele frisst“, schreibt der Musiker.

Young zufolge sei aber eigentlich nicht der umstrittene Rogan das wahre Problem von Spotify, sondern dessen CEO Daniel Ek.

"Geht den guten Weg"

In dem Brief, den Young am Montag auf seiner Website veröffentlicht hat, führt er weiter aus, dass Ek nur auf Zahlen aus sein, nicht aber auf Kunst oder Kreativität. Auch am Ende seines Briefes ermutigt der Künstler die Mitarbeiter*innen des Streamingdienstes dazu, "frei" zu sein und "den guten Weg" zu gehen.

Neil Young ist nicht der einzige Musiker, der Spotify die kalte Schulter zeigt. Auch unter anderem die Musikerinnen Joni Mitchell und India Arie haben den Streaminganbieter verlassen. Letztere aufgrund rassistischer Aussagen Rogans – die futurezone hat berichtet.

Joe Rogan bleibt

Die Zusammenarbeit mit Joe Rogan will Daniel Ek fortführen. Ihm zufolge sehe sich der Dienst als Plattform und nicht als Publisher. Nach dieser Definition trägt Spotify keine redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Beiträge - anders als etwa ein Medienhaus.