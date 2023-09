NEOM: Saudi-Arabien importiert massenhaft Windräder aus China

Das saudi-arabische Städtebauprojekt NEOM, zu dem unter anderem die Linienstadt "The Line" gehört, will ausschließlich auf erneuerbare Energiequellen setzen. Dafür setzt der Wüstenstaat nicht nur auf Photovoltaik, sondern auch auf Windkraft. 1,4 Millionen Tonnen an Ausrüstung für Windkraftanlagen sollen bis 2025 importiert werden. Das gibt das Unternehmen Kühne+Nagel bekannt, das für den Transport des Materials verantwortlich ist.

Windkraftanlagen aus China

Zuletzt bestellte die Sonderwirtschaftszone 190 komplette Windturbinen und 67 Türme vom chinesischen Energiekonzern Envision Energy. Die Teile gelangen hauptsächlich über den Seeweg in die Planstadt am Roten Meer. Nach seiner Fertigstellung soll der NEOM-Windpark eine Leistung von 1,67 Gigawatt haben. Zum Vergleich: In Österreich stehen rund 1.400 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 3,6 Gigawatt.