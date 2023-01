Mega-Projekt NEOM will Solarenergie aus dem All zur Erde beamen

Ein Hochfrequenzstrahl soll Sonnenenergie zur Erde schicken. Dort soll die Energie in das Stromnetz eingespeist werden.

Dieses Vorhaben will Saudi-Arabien im Rahmen des NEOM-Projekts nun finanziell unterstützen. Eine entsprechende Kooperation zwischen der britischen Regierung und NEOM wurde vergangene Woche vereinbart, wie die Times berichtet .

Der Plan klingt ebenso futuristisch, wie die geplanten NEOM-Mega-Städte in Saudi-Arabien: Im Weltall sollen Satelliten mithilfe von riesigen Solarpanelen die Sonnenenergie einsammeln und zur Erde schicken.

Wie soll die Solarenergieerzeugung im All funktionieren?

Bei dem so genannten "Space-based Solar Power Project" sollen modulare Raumfahrzeuge das Sonnenlicht einsammeln. Der Strom soll dabei im Weltall in Hochfrequenzstrahlung umgewandelt und Richtung Erde geschickt werden, wo der Strahl schließlich in Elektrizität umgewandelt wird.

Der erwartete Wirkungsgrad dieser Technologie wird auf der Website des britischen Projekts berechnet. Demnach könnte ein solches Solarkraftwerk im Erdorbit rund 3,4 GW an Energie erzeugen. Nach der Umwandlung in den Hochfrequenzstrahl bleiben noch 2,9 GW.

Nach dem die Antenne mit der Bezeichnung "rectenna" den Strahl auf der Erde eingesammelt hat, könnten laut der Berechnung noch 2 GW in das Stromnetz eingespeist werden.