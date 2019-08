Netflix feiert, dass es 5 Milliarden DVDs verschickt hat

21 Jahre ist Netflix bereits im Geschäft, der Grundpfeiler des Erfolgs wurde in den USA mit dem Verleih von DVDs und später Blu-rays mittels Postversand gesetzt. Und was die wenigsten wissen: dieses Geschäft existiert auch heute in den USA noch. Wie Netflix am Dienstag bekanntgab, wurde gerade die fünfmilliardste Disc versendet - dabei soll es sich um den Elton-John-Film Rocketman gehandelt haben - dieser ist auf der Streaming-Plattform bisher nicht verfügbar.