Netflix produziert Beverly Hills Cop 4, Eddie Murphy ist enttäuscht

Es ist das erste Mal, dass Netflix eine so große Marke wie Beverly Hills Cop vollständig selbst produziert. Filme wie Annihilation (2018), Martin Scorceses The Irishman (2019) und Roma (2018) kaufte der Streaming-Anbieter zu. Für Roma und The Irishman erlaubte Netflix ausnahmsweise einen Kino-Start noch vor der Online-Veröffentlichung. Bei Beverly Hills Cop darf Netflix nun Einfluss auf Drehbuch, Regie und Casting des neuen Teils nehmen. Der Film wird in Zusammenarbeit mit Murphy und Jerry Bruckheimer entstehen. Nach gescheiterten Plänen für ein Reboot und eine Serie bei Paramount scheint der Film von Netflix nun tatsächlich umgesetzt zu werden - denn wie Murphy sagt: "they get shit done" (engl. "sie bringen etwas weiter").