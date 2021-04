Neue AMS-Suchmaschine zeigt alle freien Jobs in Österreich

Die Qualität der Suchergebnisse unterscheide sich laut Kopf von vielen ähnlichen Diensten. „Es gibt schon jetzt viele Online-Jobsuchmaschinen – sogenannte Jobcrawler – die im Internet nach offenen Stellen suchen. Da wird aber oft Mist angezeigt, denn wenn der Bot beispielsweise einen Medienbericht zum Berufsmarkt oder zu einem bestimmten Beruf findet, glaubt er, es sei ein Job“, so Kopf. Die AMS-Suchmaschine nutze hingegen eine eigene Maske für jede Website, sodass dies nicht passieren könne.

Jobs für Führungskräfte

Mit dem neuen Dienst werden auch Führungskräftestellen oder jene, die im Amtsblatt ausgeschrieben sind, angezeigt. „Jetzt findet man 100 Treffer sogar unter dem Suchwort ,Vorstand'. Das gab es bisher beim AMS nicht", so Kopf.

Generell liege der Anteil der dem AMS gemeldeten offenen Stellen an allen offenen Stellen am Arbeitsmarkt – der sogenannte Einschaltgrad – bei 40 Prozent. „Das heißt, 40 Prozent aller offenen Stellen sind über das AMS zu haben. Die sind aber ungleich verteilt", sagt er. Bei den Lehrstellen sind es 80 Prozent, bei jenen für Akademiker nur 5 Prozent. Im Tourismus liegt der Einschaltgrad aktuell bei etwa 50 Prozent, in der IT bei 20.