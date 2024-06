TOS-3 "Drache": Russland zeigt neuen thermobarischen Raketenwerfer

TOS-3 soll die Vorteile seiner beiden Vorgänger vereinen. Vermutlich dürfte man ihn schon bald in der Ukraine einsetzen.

Russlands neueste Ausführung thermobarischer Raketenwerfer ist offenbar bereit für den Einsatz. Der TOS-3 “Drache” wurde während einer Veranstaltung der Streitkräfte in der südwestlichen Region Saratow in Russland gezeigt.

Im Vergleich zum TOS-2 dürften vor allem Panzerung und Reichweite der Raketen verbessert worden sein, wie es in einem Bericht von The Warzone heißt. Diese Weiterentwicklungen dürften direkt von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine inspiriert worden sein. Aus diesem Grund dürfte es auch nicht mehr lange dauern, bis der “Drache” auf dem Schlachtfeld Einzug halten wird.

