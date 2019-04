Neue "Game of Thrones"-Folge landet vor Ausstrahlung im Netz

Einige Stunden bevor die zweite Episode der finalen "Game of Thrones"-Staffel offiziell ausgestrahlt wird, kursiert bereits eine Version davon im Internet. Offenbar hat die deutschsprachige Ausgabe von Amazon Prime die entsprechende GoT-Episode unabsichtlich verfügbar gemacht. Wie TorrentFreak berichtet, wurde dabei die zweite Folge automatisch abgespielt, nachdem Nutzer die erste Episode der letzten GoT-Staffel angesehen haben.

Es dauerte nicht lange, bis sich jemand die Folge heruntergezogen hatte. Auf entsprechenden Torrent-Seiten wird die Folge der Serie angeboten und kräftig geteilt. Der Titel der zweiten Episode der achten Staffel lautet übrigens: "A Knight of the Seven Kingdoms".