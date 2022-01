Neue Satellitenbilder zeigen Zerstörung nach Vulkan-Ausbruch

Auch der zentrale Hafen in Tonga dürfte schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Auf den Satellitenbildern ist zu sehen, dass Schifffahrtscontainer wie Dominosteine umgefallen sind. Flugzeuge können derzeit nicht landen, weil auch der Flughafen zunächst von der Asche befreit werden muss.

Schwere Zerstörungen gab es auf kleineren Inseln in der Nähe der Hauptinsel Tonga. Die Szenen seien "alarmierend", sagte der Vize-Botschafter von Tonga in Australien, Curtis Tu'ihalangingie. Auf Mango Island, wo rund 50 Menschen wohnen, sei ein ganzes Dorf zerstört worden. "Die Leute sind in Panik, sie rennen herum und sind verletzt. Möglicherweise gibt es mehr Tote", sagte Tu'ihalangingie.

Kommunikation nur schwer möglich

"Die Kommunikation ist weiter das größte Problem, da Internet und internationale Telefonleitungen immer noch außer Betrieb sind", so die UN-Behörde. Satellitentelefone seien das einzige zuverlässige Instrument zur Kommunikation mit der Außenwelt, aber auch sie funktionierten nicht immer zuverlässig.

Der Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai hatte am Samstag eine gigantische Wolke aus Asche und Gas kilometerweit in die Höhe geschleudert und Tsunami-Wellen ausgelöst, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappten. Auf Satellitenbildern waren spektakuläre Aufnahmen der Eruption zu sehen, die Experten zufolge wahrscheinlich die stärkste weltweit seit dem Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 war.