Neue Welle an betrügerischen Spam-Anrufen in Österreich

Das Aufkommen an Spam-Calls in Österreich hat in den vergangenen Wochen wieder verstärkt zugenommen. Das berichten zahlreiche Betroffene gegenüber der futurezone. In den Anrufen, die nicht selten von scheinbar österreichischen Nummern ausgehen, wird etwa versucht, unseriöse Geldanlagen zu verkaufen.

Vereinzelt wird auch von sogenannten Robocalls berichtet, bei denen eine Computerstimme etwa von vermeintlichen Kontoproblemen berichtet. Auch angebliche “Steuerrückzahlungen” solle man so bekommen.

Bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH RTR verzeichnet man ebenfalls ein vermehrtes Aufkommen der Spam-Calls. Das ergab eine Anfrage der futurezone bei der Behörde. “Seit einigen Tagen bemerken wir wieder einen ziemlich starken Anstieg von Beschwerden über belästigende Anrufe”, so RTR-Sprecherin Daniela Andreasch. Robocalls registriere man in Österreich aktuell allerdings nur vereinzelt.

Oft sind es Anlagen, die von einem Callcenter-Mitarbeiter angeboten werden. “Inhaltlich liegt der Fokus bei Finanzprodukten, zu deren Kauf man überredet werden soll”, so Andreasch.

Ping Anrufe

Ebenfalls verstärkt treten aktuell wieder sogenannte Ping-Anrufe auf. Dabei lassen es Betrüger nur einen kurzen Moment läuten, so, dass man einen Anruf in Abwesenheit registriert. Ruft man die - in der Regel ausländische - Nummer zurück, kann es teuer werden. Auch hier ortet die RTR laut Andreasch ein verstärktes Aufkommen dieser Betrugsmasche. “Gehäuft angezeigt werden derzeit Rufnummern, die mit +216 (Tunesien) beginnen”, so die RTR-Sprecherin. Eine entsprechende Liste mit aktuell genutzten Nummern gibt es bei der RTR auch online.

Geld verdienen die Anrufer dadurch, dass sie beim Entgelt, das dem ausländischen Netzbetreiber durch den Anruf zukommt, mitschneiden. Das geschieht etwa über entsprechende Vereinbarungen mit den Netzbetreibern. Vereinzelt ist dem jeweiligen ausländischen Netzbetreiber die missbräuchliche Verwendung dieser Vereinbarungen gar nicht bewusst.