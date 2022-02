NFTs von Beatles-Andenken versteigert: Lennons Sohn behält Andenken

Julian Lennon (58), der Sohn von Ex-Beatle John Lennon (1940-1980), hat im Rahmen einer NFT-Auktion Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigert. Stücke aus seiner Privatsammlung, darunter Gitarren, Song-Manuskripte und Kleidungsstücke, kamen am Montag beim Auktionshaus Julien's in Kalifornien unter den Hammer.

Eine von Paul McCartney handgeschriebene Notiz mit kleinen Zeichnungen für den Song „Hey Jude“ von 1968 erzielte knapp 77.000 Dollar (rund 67.000 Euro).