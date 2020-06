Nordkorea erneut offline - USA verweigern Kommentar

US-Präsident Barack Obama hatte Nordkorea für einen Hackerangriff auf das Filmstudio Sony Pictures verantwortlich gemacht. Durch die Attacke waren Ende November vertrauliche Informationen ins Internet gestellt worden. Ziel der Hackergruppe namens Guardians of Peace war die Absetzung der Politkomödie „The Interview“, in der es um ein fiktives Mordkomplott gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geht. Sony verschob den Kinostart des Streifens auf unbestimmte Zeit.

Die USA hüllen sich nach dem massiven Internet-Ausfall in Nordkorea vom Montag in Schweigen. Eine Sprecherin im Außenamt in Washington weigerte sich, auf Journalistenfragen zu antworten, ob die USA hinter der Panne stecken. „Ich habe heute nichts Neues über Nordkorea mitzuteilen“, sagte die Sprecherin Marie Harf am Dienstag in Washington.