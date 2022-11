Nordkorea schießt Rakete über die Grenze: Trümmer geborgen

Die Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea ist umstritten. 1953 wurde sie von der UNO als Northern Limit Line (NLL) eingeführt. Ursprünglich sollte so verhindern werden, dass südkoreanische Schiffe in nordkoreanische Gewässer eindringen.

Die NLL dient de facto als Verlängerung der demilitarisierten Zone, die Nord- und Südkorea trennt. Nordkorea erkennt die NLL aufgrund ihres Verlaufs an der Westküste nicht an und legte 1999 eine eigene Seegrenze fest. Diese würde 3 Insel zum Gebiet von Nordkorea erklären, die die UNO 1953 Südkorea zugesprochen hat.

An der NLL kommt es immer wieder zu Zwischenfällen und Gefechten. Im Jahr 2010 ereigneten sich 2 besonders große Vorfälle. Eine südkoreanische Korvette wurde am 23. März von einem Torpedo getroffen und versenkt, 46 Matrosen starben. Nordkorea bestreitet, den Torpedo abgefeuert zu haben. Am 23. November beschoss Nordkorea eine südkoreanische Marinebasis auf der Insel Yeonpyeong – die Insel gehört aus der Sicht von Nordkorea zu dessen Seegebiet. Etwa 50 Artillerie-Granaten schlugen ein, 2 Soldaten wurden getötet.