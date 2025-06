So seltsam verhalten sich nordkoreanische Smartphones

Nordkorea gilt als das am strengsten abgeschottete Land der Welt. Das gilt auch für das Internet. Es gibt dort zwar so etwas Ähnliches wie das World Wide Web, allerdings ohne "World Wide". Es handelt sich nämlich um eine Art Intranet, das vom Regime gehostet und kontrolliert wird. Zugang zum eigentlichen Internet hat die nordkoreanische Bevölkerung nicht.

Dennoch gibt es in dem Land auch Smartphones. Auch diese Geräte des alltäglichen Gebrauchs werden von den Machthabern strengstens kontrolliert und unterscheiden sich maßgeblich von gewöhnlichen Handys. Die BBC ist an ein solches Handy gekommen und zeigt, welch ein seltsames Verhalten diese Geräte an den Tag legen.

➤ Mehr lesen: Was hinter den mysteriösen Müll-Ballonen aus Nordkorea stecken könnte