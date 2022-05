Mit dem Auto in der Pampa liegen bleiben. Sei es wegen eines Reifenplatzers, einer fehlenden Stromladung oder aufgrund eines Unfalls: Im Notfall steht man unter Stress und es ist oft schwierig, den genauen Aufenhaltsort rauszufinden und verbal zu übermitteln.

So sieht what3words auf der Karte aus - oben links sieht man die 3 Wörter

Doch wie kommen diese Wortkombinationen zustande? Das macht ein Algorithmus automatisch. Dieser bildet die Wortkombinationen so, dass jene Wörter, die leicht verwechselt werden können, an möglichst weit auseinander liegenden Punkten platziert werden. Im Notfall sagt man dann nur noch die 3-Wort-Adresse durch, und schon kann man einfach geortet werden.

So lautet die 3-Wort-Adresse für das ÖAMTC Mobilitätszentrum in Wien-Erdberg „ schlank.gestreift.knödel “. Der Standort des futurezone-Büros liegt bei „ sperre.prüfen.jedoch “.

Der ÖAMTC will nun die Zeit, die so ein Gespräch mit dem Pannendienst dauert, verkürzen. Dazu wird eine Technologie eingesetzt, mit der sich der Aufenthaltsort der Notfälle genau feststellen lässt: what3words . Dieser Dienst hat die gesamte Erdoberfläche in 57 Billionen Quadrate zu 3x3 Metern eingeteilt und weist jeweils 3 Wörter zu, mit der Nutzer*innen dann ganz genau lokalisiert werden können.

So sieht der Text der SMS aus, die man zugeschickt bekommt

App oder SMS

What3words gibt es einerseits als App (für iOS und Android), die man sich bereits vorinstallieren kann, um im Notfall seinen Standort ganz einfach selbst aufrufen zu können. Allerdings ist das nicht unbedingt notwendig, denn der ÖAMTC schickt den Menschen, die den Pannendienst anrufen, auch eine SMS mit einem Link zu, über den die 3-Wort-Adresse übermittelt werden kann. „Gibt es am aktuellen Ort eine Mobilfunkverbindung zum Telefonieren, werden in der Regel an diesem auch SMS zugestellt“, sagt Tischmann.

Klickt man auf den Link in der SMS, bekommt man in der Regel eine 3-Wort-Adresse angezeigt, die man der ÖAMTC-Mitarbeiter*in in Folge mitteilt. Dazu muss allerdings die Ortungsfunktion aktiviert sein und der Standort einmalig freigegeben werden, damit die Abfrage durchgeführt werden kann. „Das System ist auf jeden Fall weniger fehlerbehaftet, wie die ewig lange Zahlenwurst, wenn man eine GPS-Position ermittelt und durchgibt“, sagt Tischmann.