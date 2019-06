ÖBB verschickten versehentlich E-Mail-Daten von Business-Kunden

Die ÖBB hat am Dienstagnachmittag versehentlich die E-Mail-Adressen von mehr als 300 Business-Kunden weitergeleitet. Ein Twitter-Nutzer wies darauf am Dienstag hin. Demnach verschickte die ÖBB eine E-Mail, vergaß dabei aber einen Verteiler oder die Blindcopy-Funktion zu nutzen, um die Empfängeradressen zu verbergen. So waren alle Empfänger-Adressen frei einsehbar.