ÖFB verkauft Fußball-Fans NFTs von Nationalteamspielern

Sport ist einer der großen Treiber des weltweiten NFT-Trends. Meist sind es digitale Sammelkarten, die als Non-Fungible Token von Fans gekauft, gehortet oder gehandelt werden.

Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) will nun auf den Zug aufspringen und hat ÖFB NFT ins Leben gerufen. Ein rein digitales Gut sollen die NFTs nicht darstellen, es sollen auch ganz konkrete Sachleistungen und Erlebnisse für Fußballfans damit verknüpft sein.

4 Kategorien

Für die ÖFB NFTs wurden jeweils 5 Nationalteamspielerinnen und -spieler auserkoren, darunter David Alaba, Marko Arnautovic, Laura Feiersinger und Manuela Zinsberger. Von jedem Spieler bzw. jeder Spielerin gibt es NFTs in unterschiedlichen Kategorien:

Basic - 50 Mal pro Spieler*in

Premium - 25 Mal

Rare - 5 Mal

Unique - 1 Mal

Mit jeder Kategorie sind unterschiedliche Vorteile verbunden. Mit einem Basic-NFT erhält man ein Fan-Package und nimmt vor jedem Heimspiel des Frauen- und Männer-Nationalteams an einer Ticketverlosung teil (20 Tickets werden jeweils vergeben). In den höheren Kategorien gibt es signierte Fotos und Trikots. Ab Rare gibt es ein Training mit einem ÖFB-Trainer. Mit einem Unique-NFT erhält man ein Meet & Greet mit dem jeweiligen Spieler bzw. der Spielerin.

Zufällige Zuweisung

Welches NFT aus welcher Kategorie man erhält, ist dem Zufall überlassen. Am 3. März um 19:04 (in Anlehnung an das Gründungsjahr des ÖFB) startet die Vergabe bzw. der "Drop". Jeder, der die Webseite besucht, kann bis zu 5 NFTs "minten", also kaufen. Welche man erhalten hat, wird erst nach dem Drop enthüllt.

Kaufen kann man die NFTs nicht mit üblicher Währung, sondern mit der Kryptowährung Ethereum. Man benötigt also ein entsprechendes Wallet. Jedes NFT wird umgerechnet 200 Euro kosten. Dazu kommen rund 20 Euro Transaktionskosten.