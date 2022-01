Warum CIA-Mitarbeiter laut Snowden eine große Weltkarte brauchen

Der US-Whistleblower Edward Snowden erklärte in einem Tweet, warum CIA-Mitarbeiter*innen in ihren Europa-Büros große Weltkarten hängen haben. Die Karten seien laut Snowden so groß, dass sie von der Decke bis zum Boden reichen und sich außerdem über sämtliche Wände ziehen.

In den Büros, in denen er in Europa stationiert gewesen wäre, hätten viele Neuankömmlinge nicht gewusst, wo die einzelnen Länder liegen. „Die Anzahl an Neuankömmlingen, die Schweden und die Schweiz verwechselt haben, würde euch überraschen“, schrieb Snowden.

Snowden selbst lebt in Russland. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter, dem in seiner Heimat ein Prozess wegen Geheimnisverrats droht, hat 2020 ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland erhalten.