Österreich prüft Ausschluss von Huawei und ZTE

In Österreich besteht die Sorge, dass Huawei und ZTE über das 5G-Netz Daten der Handynutzer*innen sammeln könnten.

Nach Deutschland soll nun auch Österreich ein Verbot gegen Bauteile der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE im 5G-Netz prüfen. Es besteht die Sorge, dass China über das Netz Zugriff auf die Daten der heimischen Handynutzer*innen haben könnte. Auch sei über die Netze Spionage denkbar.

Das Innenministerium in Deutschland hat sich Anfang dieser Woche an die Netzbetreiber gewandt. Erfragt wurde eine Auflistung aller Komponenten, wie etwa Antennen oder Steuerelemente von Huawei und ZTE, die in den deutschen Netzen verbaut sind. Eine Woche haben die Telekommunikationsdienste für eine Antwort Zeit.