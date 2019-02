Online-Einkauf kann in Supermarkt und Tankstelle bezahlt werden

Bei Rewe (in Österreich Billa, Merkur, Penny, Bipa) können Kunden künftig auch ihre Onlinekäufe gemeinsam mit dem Einkauf an den Supermarktkassen bar bezahlen; vorerst Rechnungen von ausgewählten Partnern. Barabhebungen an den Kassen von Billa & Co sind schon länger möglich. Auch andere Ketten erweitern gerade ihre Zahlungsdienste.

Am Donnerstag teilten Mastercard und Unimarkt mit, dass an den 125 Filialen der Handelskette Geld abgehoben werden kann. Wer nach dem Einkauf noch cash braucht, bekommt das Geld, die Auszahlung wird wie die Kaufsumme für die Waren auf der Rechnung gesondert ausgewiesen und vom Konto abgebucht. Davon haben laut Unimarkt vor allem Kunden etwas, die nur eingeschränkten Zugang zu Bankfilialen und Geldautomaten haben. Vor allem in ländlichen Gebieten sind Bankomaten in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. Auszahlungslimit auch in den Unimarkt-Filialen sind 200 Euro.