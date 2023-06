Immer mehr Orcas greifen Boote an, Forscher wissen nicht warum

Die Orcas greifen bevorzugt Segelyachten an. Forscher*innen ziehen mehrere Gründe in Betracht.

Rätselhafte Orca-Attacken entlang der iberischen Westküste haben sich in den vergangenen Wochen gehäuft. Nun wurde eine Segelyacht in der Nordsee vor den Shetlandinseln von einem Schwertwal angegriffen, wie der Guardian berichtet. Es ist die erste Attacke dieser Art, die so hoch im Norden registriert wurde.

Attacken von Schwertwalen, auch Orcas oder Killerwale genannt, sind nicht selten. Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2022 wurden allein in der Straße von Gibraltar und vor der iberischen Küste mehr als 200 Vorfälle genannt. Die Orcas rammten dabei Boote - vorwiegend Segelyachten - und beschädigten diese teilweise so stark, dass sie nur mehr eingeschränkt manövrierfähig waren.

Orcas versenkten Segelyacht

Erst Anfang Mai dieses Jahres wurde die Segelyacht Champagne vor der spanischen Mittelmeerküste von mehreren Schwertwalen angegriffen und so stark beschädigt, dass Wasser einlief. Die örtliche Küstenwache konnte die Passagiere retten, das Schiff sank.