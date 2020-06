Beyond Blue im Test: Eine spielbare Ozean-Doku

Von einem Spiel, in dem man den Ozean erkunden soll, könnte man sich eigentlich auch erwarten, dass man einfach von einem Gebiet zum anderen schwimmen kann, sobald die Gebiete freigeschaltet sind. Aber Beyond Blue sperrt Spieler in überraschend eng gefasste Level, in denen man schnell an unsichtbare Grenzen stößt, etwa wenn man versucht vom Atoll in die Tiefe zu tauchen. Das ist schade, hätte man doch die einzelnen Bereiche recht einfach miteinander verbinden können. So muss man immer wieder ins U-Boot zurückkehren und dann das gewünschte Gebiet auswählen.

Hervorragend ist auch die Soundkulisse, das Klacken der Wale ist ebenso immersiv wie der Soundtrack und die gelungene Synchronisation. Informationen werden unaufdringlich mitgeteilt, ohne oberlehrerhaft zu wirken. Anstatt uns unwissenden Spielern alles vorzukauen, wird so getan, als befände man sich in einem Live-Stream (ja, es gibt WLAN unter Wasser). Mirai wird von einer Kamera begleitet und Andre und Irina erklären “den Zuschauern”, was gerade passiert. Die Schauspieler geben Beyond Blue eine emotionale Tiefe, ohne die das Interesse am Spiel vermutlich schnell abbrechen würde.