Das passiert, wenn Killerwale auf einen Weißen Hai treffen

Der Weiße Hai gilt als König der Meere, doch wie ein neues Video zeigt, befindet er sich nicht an der Spitze der Nahrungskette. Neueste Drohnenaufnahmen zeigen zum ersten Mal, dass Killerwale , auch als Orcas bekannt, aktiv Weiße Haie jagen und fressen.

Orcas sind wie die "Wölfe der Ozeane", sagt Hauptautorin Alison Towner gegenüber Popsci. Sie jagen in organisierten Gruppen und können ihre Beute so besser erlegen. Dabei haben sie es besonders auf die Leber der Haie abgesehen. Die sind ölig und voller Nährstoffe, wie Towner erklärt. Manchmal werden an den Küsten Südafrikas auch Hai-Kadaver gefunden, denen nur die Leber fehlt.

Druck auf Haipopulation

Killerwale sind die einzigen Raubtiere, die Weißen Haien etwas anhaben können. Vorfälle ähnlicher Art gab es bereits seit 2017, wobei der diesjährige Vorfall der erste ist, der gefilmt werden konnte. Orcas sind allerdings nicht die einzigen Gefahren, vor denen sich weiße Haie in Acht nehmen müssen. Fischerei und der Klimawandel üben bereits Druck auf die Haipopulationen vor Südafrika aus.