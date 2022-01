Wie der Vollmond Hai-Attacken beeinflusst

Haie greifen Menschen bei Vollmond häufiger an - der Zusammenhang ist noch nicht restlos geklärt.

Eine kürzlich durchgeführte Meta-Analyse fand überzeugende Beweise dafür, dass die Gravitationsgezeiten die Art und Weise verändern können, wie Tiere und Pflanzen schlafen, sich bewegen und wachsen. Allerdings ist die genaue Art und Weise, in der dies geschieht, immer noch ein Rätsel.

Beim Mondeffekt handelt es sich um eine unbewiesene Korrelation zwischen den Mondphasen und der Aktivität von Pflanzen und Tieren auf der Erde . So ungreifbar diese Verbindung scheinen mag, so gibt es trotzdem Anzeichen für die Theorie.

An optischen Vorteilen für die Meeresraubtiere liegt es nicht. "Es geht nicht darum, das die Haie nachts mehr Licht sehen können. Die meisten Hai-Angriffe finden bei Tageslicht statt", erklärt der Ökologe Steve Midway von der Louisiana State University und einer der Autor*innen der Studie . Es könnte reiner Zufall sein, aber auch der sogenannte " Mondeffekt ".

Wenn der Vollmond sich zeigt, schnappen Austern zu, Korallen laichen, Zooplankton taucht tiefer, Seevögel bleiben an der Küste und Löwen jagen weniger. Einige dieser Verhaltensweisen sind mit dem Mondlicht verbunden, andere mit den Gezeiten.

Besonders Meereslebewesen, inklusive der Haie, scheinen davon betroffen zu sein. Ihre Bewegungen und natürlichen Fressgewohnheiten wurden in der Vergangenheit mit Mondrhythmen in Verbindung gebracht. Menschen verhalten sich ebenfalls anders bei Vollmond, zumindest Surfer*innen, die auch am häufigsten von Haien angegriffen werden.

Die besten Bedingungen für den Sport bestehen eher bei Vollmond. "Obwohl dies kein eindeutiger Beweis dafür ist, dass Haiangriffe bevorzugt in Zeiten größerer Mondbeleuchtung (d. h. bei Vollmond) stattfinden, sind diese Ergebnisse die erste globale Auswertung, die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Haiangriffen und der Mondphase liefert und als solche eine weitere Untersuchung rechtfertigt", schreiben die Autor*innen.

Haie jagen keine Menschen

Zwar sind Haibisse sehr gefürchtet, jedoch sind sie relativ selten. Diese Fische nehmen als Spitzenprädatoren eine wichtige Rolle in den Ökosystemen der Ozeane ein. Bei vielen Haiarten wird ein massiver Rückgang der Populationen oder eine Verlagerung ihrer Lebensräume verzeichnet, wodurch sie näher an stärker besiedelte Gebiete herangerückt sind.

Die Anzahl an Haiangriffen nimmt zu, aber nur weil sich immer mehr Menschen gemeinsam mit ihnen in den Gewässern aufhalten. Dabei ist zu beachten, dass Menschen viel öfter ohne Zwischenfälle mit Haien geschwommen sind, als uns bewusst ist. Menschen fallen auch nicht in das Beuteschema, eher werden wir manchmal mit ihrer Beute verwechselt.

Bis das Verhalten von Haien bei Vollmond geklärt ist, kann das Schwimmen in Gruppen und das Meiden des Wassers in der Morgen- und Abenddämerung das Risiko gefährlicher Begegnungen verringern.