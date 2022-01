Neue Nahaufnahme von "mysteriöser Hütte" auf dem Mond

Nun hat der chinesische Mond-Rover Yutu-2 ("Jadehase") ein detaillierteres Bild von dem “Haus” zur Erde geschickt. Darauf zu erkennen ist, dass es bei dem Objekt - wenig überraschend - um einen einfachen Stein handelt. Veröffentlicht wurde die neue Aufnahme vom chinesischen Portal “ Our Space ", das mit der CNSA in Verbindung steht.

Um das Foto zu machen, ist der Rover von seinem Einsatzort am Von-Kármán-Krater in Richtung der ungefähr 80 Meter entfernten "mysteriösen Hütte" gefahren. Bis das Foto gemacht werden konnte, verstrich deswegen so viel Zeit, weil der Rover für die Mondnacht, die 14 Erdentage dauert, heruntergefahren wurde. Erst danach konnte er seine Reise fortsetzen.

Junge Steine

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rover der chinesischen Mondmission Chang'e 4 merkwürdige Beobachtungen macht. Er befindet sich auf der Mondrückseite, wo er bisher eine scheinbar gelartige Substanz untersuchte, die sich als glänzende Steine entpuppte und mysteriöse Felsbrocken fand. Dabei könnte es sich um "junge Steine" handeln, die z.B. durch einen Einschlag auf der Mondoberfläche gelandet sind.

Sie ragen oft spitz aus dem Mondboden, während andere Steine eher rund sind. Das liegt daran, dass auf den Mond treffende Partikel sie über die Zeit abschleifen. Vergleichbar ist das mit Steinen, die am Strand von Wellen geglättet und abgerundet werden.