Mysteriöser Fels auf dem Mond entdeckt

Der NASA-Forscher Dan Moriarty verglich diesen Vorgang in einem Interview mit Space.com mit steinigen Stränden, wo die einzelnen Steine von den Wellen geglättet und abgerundet werden. Dem Astronomen zufolge deuten die spitzen und scharfen Kanten des gefundenen Gesteinsbrocken darauf hin, dass dieser noch relativ jung ist.

Besucher aus dem All?

Wie der spitze Felsen an seinen Ort kam, bietet einigen Raum an Spekulation. Moriarty zufolge könnte er vom Mond selbst stammen und bei einem Einschlag durch die Druckwelle aus einem Krater geschleudert worden sein. Die andere Theorie besagt, dass das Gestein selbst aus dem All stammt und sich als Meteorit bzw. Meteoritenfragment in den Mondboden bohrte.

Die chinesischen Forscher hoffen, durch Nahaufnahmen und eine Analyse der Umgebung inklusive Einschlagsspuren mehr über den auffallenden Felsen herausfinden zu können. Dazu kommen unter anderem Infrarot-Kameras zum Einsatz. Yutu befindet sich seit Anfang 2019 auf dem Mond und hat mittlerweile 628 Meter zurückgelegt und genau vermessen.