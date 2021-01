NASA-Rover feiert 3.000 Tage am Mars mit spektakulärem Bild

Curiosity feiert Jubiläum. Am 6. August 2012 ist der Rover am Mars gelandet. Das war vor 3.000 Mars-Tagen.

Ein Tag am Mars ist etwas länger als auf der Erde. Er dauert 24 Stunden und 39 Minuten und wird „Sol“ genannt. Wissenschaftler nutzen Sols, um die Aktivitäten von Curiosity zu protokollieren. So werden etwa die Fotoaufnahmen, die der Rover am Mars macht, in den Exif-Daten mit dem Sol-Datum versehen.

Um das 3.000-Sol-Jubiläum zu feiern, hat die NASA ein neues Schwenkpanorama veröffentlicht. Auf dieser Website kann es angesehen und in voller Größe (290 MB) heruntergeladen werden.