Pädophilie-Vorwurf: Elon Musk sagt vor Gericht aus

In Los Angeles hat am Dienstag der Prozess gegen Tesla-Chef Elon Musk wegen der Beleidigung des britischen Höhlenforschers Vernon Unsworth als "Pädo-Typ" begonnen. Musk sagte vor Gericht, die Bezeichnung "Pädo-Typ" war nicht wörtlich gemeint und war die Antwort auf eine "grundlose Beleidigung" von Seitens des Höhlentauchers.

Unsworth habe ihn grundlos beschimpft, also habe Musk ihn auch beschimpft, versucht sich der Tesla-Chef vor Gericht zu rechtfertigen. Außerdem entschuldigte sich Musk beim Kläger vom Zeugenstand aus.

Unsworth, der durch seine Beteiligung an der Rettungsaktion einer thailändischen Jungen-Fußballmannschaft weltweit Aufmerksamkeit erregt hatte, wirft dem Milliardär Verleumdung vor. Er hatte ein von Musk angebotenes Mini-U-Boot zur Rettung der Fußballmannschaft abgelehnt und als "PR-Trick" bezeichnet. "Er ( Musk) kann sich sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut", so der Höhlentaucher in Richtung Musk.

"Ich nehme an, er ( Unsworth) meinte seine Aussage mit dem U-Boot auch nicht buchstäblich. Genauso hab ich auch nicht wörtlich gemeint, dass er ein Pädophiler ist", erklärte sich der Tesla-CEO. "Ich habe mich in einem Tweet entschuldigt und ich sage es erneut - ich entschuldige mich bei Mr. Unsworth", so Musk vor Gericht.