Pandemie-Horror und Dokus: Neu auf Netflix im Mai

Viren

In ein ähnliches Horn stößt der Katastrophenfilm "Cargo" mit Martin Freeman (ab 18.5.). Ein Vater steckt darin nach einer grausamen Pandemie im ländlichen Australien fest. Er ist infiziert und schreckt vor nichts zurück, um seine kleine Tochter zu beschützen. Auch die Netflix-Produktion "Sometimes" (ab 1.5.) hat mit einem Virus zu tun. In dem Film versuchen sieben Fremde, die auf ihre HIV-Testergebnisse warten, die Empfangsdame der Klinik zu bestechen, um diese früher zu bekommen.

Spaß

Neben allerlei dramatischer Action gibt es bei Netflix aber auch neues Material an Erfreulicherem: Die vierte Staffel von "Unbreakable Kimmy Schmidt" (ab 30.5.) etwa oder die High-School-Romanze "The Kissing Booth" (ab 11.5.). Spannend klingt auch "Busted!" (ab 4.5.), eine koreanische Spielshow, die mit Rätselraten, Überraschung und Spaß punkten will.