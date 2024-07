Gigantischer Leak: 10 Milliarden gestohlene Passwörter aufgetaucht

Die neuen Passwörter stammen aus “verschiedenen Datenbanken, die in den letzten Jahren geleakt wurden”, heißt es in dem Forumsposting zur neuen Veröffentlichung. Der Name “RockYou” selbst geht auf ein noch älteres Datenleck aus 2009 zurück. Damals waren mehr als 32 Millionen Passwörter in einem Textdokument gesammelt und veröffentlicht worden.

Samstagfrüh waren die Links in dem ursprünglichen Posting zwar down, es ist aber davon auszugehen, dass das File mittlerweile an mehreren anderen Stellen im Netz zu finden ist.

Nie mehrmals dasselbe Passwort verwenden

Für Nutzerinnen und Nutzer sollte der Leak eine Erinnerung daran sein, Passwörter niemals mehrfach zu verwenden. Jeder Dienst, bei dem man sich anmeldet, sollte mit einem einzigartigen Passwort und bestenfalls mit Zweifaktor-Authentifizierung abgesichert sein, falls es angeboten wird. Bei der Organisation verschiedener Passwörter helfen Passwortmanager.

